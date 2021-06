Final Fantasy 7 Remake: i seguiti "saranno molto diversi dall'originale" svela Square Enix

Il co-director di Final Fantasy 7 Remake - Motomu Toriyama - ha affermato di essere sicuro che i seguiti del gioco saranno "molto diversi dal gioco originale". Lo sviluppatore di Square Enix afferma che dobbiamo guardare alla scena dell'Honeybee Inn come buon esempio di come questo nuovo Final Fantasy 7 voglia rinnovare e cambiare le parti originali per il pubblico moderno.

L'informazione è stata condivisa tramite il sito ufficiale di Square Enix, che ha svelato un dietro le quinte della creazione dell'Honeybee Inn, nel quale vediamo Cloud vestirsi da donna e ballare sul palco in un mini-gioco musicale. Toriyama spiega che la scena era iconica ed era un obbligo il suo inserimento in Final Fantasy 7 Remake. "Sapevamo di doverlo fare in modo tale da rispettare le aspettative, ma prendendo in considerazione anche la sensibilità moderna".

FInal Fantasy 7 Remake: la scena dell'Honeybee Inn è molto diversa

Invece di proporre un semplice cambio di abito, Toriyama ha avuto l'idea di ricreare l'intero scenario sotto forma di una grande celebrazione che proponesse un messaggio positivo, prendendo ispirazione dal burlesque e dal cabaret persiano tradizionale. Infine, il mini-gioco musicale è stato inserito perché è un genere spesso usato per rappresentare scene di danza ed è quindi parso la scelta più naturale.

Toriyama spiega che "questa scena è un esempio chiave di qualcosa che è stato cambiando in modo netto rispetto all'originale. Ero preoccupato di ciò che i fan del gioco avrebbero pensato, ma l'intera scena ha ricevuto un responso più che positivo di quanto avrei mai sperato, quindi ero molto sollevato."

Infine, vi segnaliamo che Final Fantasy 7 Remake per PC è apparso nel database dell'Epic Games Store.