Twitch, Alinty spiega: i ban di Amouranth e Indiefoxx non fermeranno i contenuti sessuali

La streamer Natalia Alinity Mogollon ha spiegato come mai secondo lei i ban di Amouranth e Indiefoxx non fermeranno i contenuti di natura sessuale su Twitch. Anzi, in un certo senso li favoriranno, se la piattaforma non prenderà iniziative più decise.

La logica della streamer non fa una piega e parte dalla sua esperienza personale (fu bannata per aver fatto vedere accidentalmente una mammella durante un live stream). Leggiamo dalle sue vive parole:

"Le punizioni di Twitch per i contenuti sessualmente suggestivi sono troppo lievi e non rappresentano un deterrente per gli streamer dal superare il limite.

Per esperienza, avendo violato accidentalmente le linee guida sui contenuti di natura sessuale, posso dirvi che la quantità di pubblicità che si riceve dalle sospensioni compensa ampiamente la mancanza di entrate dei tre giorni di durata del ban. È una bella vacanza, con promozione gratuita mentre ti riposi, e ancora più promozione quando sei tornata online."

Alinity ha poi specificato che non vuole schierarsi a favore di certi contenuti, ma solo dire che Twitch deve decidere se li vuole o no sulla piattaforma e agire di conseguenza con la giusta fermezza. Poi ha fatto un esempio di dislivello tra le punizioni: perché tre DMCA portano al ban permanente, mentre tre violazioni per contenuti di natura sessuale no? Insomma, ci vogliono punizioni più dure, altrimenti non ha senso nemmeno provare a combattere il fenomeno.