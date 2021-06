Halo: Combat Evolved: disponibili i tool per modder, anche per chi non lo possiede

343 Industries ha rilasciato i tool per modder di Halo: Combat Evolved, anche per chi non possiede il gioco. Avete capito bene: potete scaricarli e usarli anche se non avete acquistato la Halo: The Master Chief Collection.

I tool per il primo Halo sono quattro: Guerilla, Sapien, Tool e Standalone.

Guerrilla è un programma che consente di editare i valori dei contenuti di gioco, raccolti in dei file chiamati tag. Ci sono tag un po' per tutto: intelligenza artificiale, nemici, texture e così via.

Sapien è l'editor dei livelli di gioco che consente di modificare parametri quali il posizionamento delle armi, l'intelligenza artificiale delle squadre e molto altro.

Tool consente di importare contenuti nelle tag e di costruire file per le mappe.

Standalone, infine, è sostanzialmente la build di sviluppo del gioco, dedicata solo agli utenti avanzati e più capaci con la programmazione. Naturalmente consente di apportare modifiche più profonde degli altri tre strumenti. 343 Industries ha suggerito di usarlo solo per contenuti non multiplayer.

Per scaricare i tool per modder di Halo: Combat Evolved, non vi resta che fare una capatina su Steam e seguire le istruzioni.