Google Stadia disponibile su Chromecast, si festeggia con Borderlands 3 gratis per il weekend

Google Stadia è disponibile per Chromecast e per altri dispositivi Android. Per festeggiare la novità, Borderlands 3 sarà giocabile gratuitamente per tutto il fine settimana. Eccovi l'elenco completo dei nuovi dispositivi supportati dal servizio:

Chromecast con Google TV

Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

ONN FHD Streaming Stick e UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505, e OLED 935/805 Series Android TVs

Xiaomi MIBOX3 e MIBOX4

Se avete altri dispositivi con Android TV, potete comunque provare a usare Stadia, attivando il supporto sperimentale. Naturalmente in questo caso non vengono garantiti gli stessi risultati degli apparecchi supportati ufficialmente.

Per chi se lo stesse chiedendo, il controller di Stadia non supporta ancora l'Assistente di Google. Bisognerà attendere ancora un po' per averlo, così come c'è da aspettare per una funzione che renda più stabile la connessione con controller di terze parti (aspettatevi problemi, quindi).

Infine, sempre da oggi è possibile usare Stadia con Chrome su Android, con la possibilità di accedere al proprio profilo, al negozio, alla galleria delle immagini catturate e al launcher dei giochi.

Come già detto, per festeggiare le molte novità, Stadia darà accesso gratuito a Borderlands 3 per tutto il fine settimana. Il gioco sarà accessibile dal 24 giugno al 28 giugno 2021. Basterà avere un profilo attivo e senza limitazioni per giocarci.