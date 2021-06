Ultimate Epic Battle Simulator 2: trailer con un altro spettacolare combattimento

Ecco un altro spettacolare combattimento in video di Ultimate Epic Battle Simulator 2 in cui possiamo vedere schierati sul campo di battaglia un esercito medievale e uno della Seconda Guerra Mondiale. Il primo conta quasi un milione e mezzo di unità ed è armato di spade e corazze, mentre il secondo è composto da 150.000 unità ma dispone di fucili e carri armati. Chi vincerà? Per scoprirlo non resta che guardare il filmato.

Ultimate Epic Battle Simulator 2 è il seguito di un titolo di buon successo per PC, in cui semplicemente si schierano su dei campi di battaglia virtuali degli eserciti personalizzati. Il giocatore non ha alcun controllo sulle forze in campo e può solo stare a guardare le battaglie, comunque altamente spettacolari grazie agli altissimi numeri coinvolti.

Ultimate Epic Battle Simulator 2 è stato annunciato solo per PC. Attualmente non ha una data d'uscita, anche se non dovrebbe mancare moltissimo per giocarci, visto che si parla ufficialmente di autunno 2021 come finestra di lancio. Chissà se riuscirà a bissare il successo del suo predecessore o se i giocatori si dimostreranno stanchi di una formula che va bene per fare dei video e nulla più.