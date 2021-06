"Xbox Game Pass mi ha permesso di comprare PS5", la storia che mette fine alla console war

"Xbox Game Pass mi ha permesso di comprare PS5": una frase che apparentemente suona molto strana nasconde invece una bellissima storia, che fa capire come la console war non abbia più molto senso di questi tempi, soprattutto di fronte a offerte così differenti.

A raccontarla è stato l'utente Yggfk sul forum ResetEra, un uomo brasiliano appassionato di videogiochi. In particolare è sempre stato un fan di Xbox e, infatti, appena disponibile ha acquistato una Xbox Series X, di cui si è letteralmente innamorato, abbonandosi all'Xbox Game Pass per giocare.

Ora, la situazione va un attimo contestualizzata: in Brasile videogiocare costa moltissimo, con prezzi per hardware e giochi molto più alti rispetto a quelli cui siamo abituati. L'Xbox Game Pass rappresenta una risparmio notevole per i videogiocatori locali, perché ha un prezzo in linea con quello di molti altri paesi del mondo, compreso il nostro.

Così, con i soldi risparmiati grazie all'abbonamento, il buon Yggfk ha deciso di acquistare una PS5, che altrimenti non avrebbe potuto permettersi, pur avendo a sua detta un buon lavoro, spinto dal fascino delle esclusive uscite negli ultimi anni, quelle di PS4 comprese (tutte giocabili sulla nuova console di Sony). Fortunatamente è riuscito a prenderla a prezzo di listino e l'ha affiancata alla sua Xbox, spendendo solo parole di elogio per i titoli che è riuscito a giocare da subito.

A sua detta ciò ha fatto di lui un giocatore più completo e felice che non ringrazierà mai abbastanza Microsoft per avergli permesso di conoscere anche l'ecosistema di Sony. Beato lui che potrà giocare a Forza Horizon 5 e Ratchet & Clank: Rift Apart quindi.