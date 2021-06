Steam rende più complesso acquistare giochi a prezzo inferiore da altre regioni

Valve ha deciso di rendere ancora più complesso sfruttare i prezzi regionali per ottenere giochi a prezzo inferiore su Steam. La piattaforma, ora, permette di cambiare la propria regione una sola volta ogni tre mesi, secondo quanto segnalato da SteamDB.

Ricordiamo infatti che i prezzi dei giochi di Steam sono regionali, ovvero variano a seconda dello stato, per adattarsi al costo della vita e ad altri fattori. È un modo per non proporre giochi a un prezzo fisso mondiale, che svantaggerebbe nazioni più povere. Il problema è che la cosa veniva sfruttata dai giocatori per ottenere i giochi a un prezzo inferiore.

La scorsa estate Valve aveva reso più complesso l'uso di VPN con Steam, in quanto il negozio richiede un metodo di pagamento registrato nello Stato dal quale si acquista. In altre parole, se cercate di acquistare un gioco dall'Argentina con una carta di credito italiana venite bloccati.

Con questa aggiunta, Valve si assicura di rendere la vita ancora più complessa ai giocatori che cercano di aggirare il sistema. Se siete soliti viaggiare per il mondo e cambiate regione del vostro account Steam ogni paio di mesi, però, potrebbe essere un problema.

