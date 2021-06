Sea of Thieves: aggiornamento Vita da pirata e sconto lo riportano al primo posto di Steam

Il maxi aggiornamento Vita da Pirata e un corposo sconto del 33% sul prezzo base hanno riportato Sea of Thieves di Rare in prima posizione nella top 10 globale di Steam. Si tratta di un ottimo risultato considerando gli anni sulle spalle del gioco e i suoi inizi non proprio brillanti.

SteamCharts ci dice anche che moltissimi giocatori sono ritornati in Sea of Thieves proprio grazie ai nuovi contenuti, facendogli raggiungere un picco di 62.889 utenti contemporanei, molto vicino al picco assoluto raggiunto al lancio di 66.632 utenti.

Insomma, sembra che la mossa di Rare e Microsoft di collaborare con Disney si sia rivelata un successo. Naturalmente Steam è solo uno dei tanti modi di acquistare e accedere a Sea of Thieves, ma considerando la quantità di persone che lo frequentano, è comunque uno specchio abbastanza fedele dell'interesse, o del rinnovato interesse, come in questo caso, dei videogiocatori per un determinato titolo. Immaginiamo quindi che stia facendo molto bene anche su Xbox One e Xbox Series.

Sea of Thieves: Vita da pirata

Gioca alle Storie assurde per vivere le campagne narrative uniche di Sea of Thieves e unisci le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney's Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves. Queste missioni coinvolgenti e cinematografiche offrono una fantastica avventura pirata di circa 30 ore.