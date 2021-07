Ratchet & Clank: Rift Apart, 40 fps nella modalità Fedeltà sugli schermi a 120 Hz

Ratchet & Clank: Rift Apart ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.002, che introduce i 40 fps nella modalità Fedeltà laddove si utilizzi uno schermo che supporta i 120 Hz.

Come sappiamo, Ratchet & Clank: Rift Apart gira su PS5 a 60 fps anche con ray tracing, ma la nuova feature riguarda appunto la modalità grafica a 4K reali, quella pensata per garantire un frame rate stabile a 30 fps.

L'uso dei 40 fotogrammi è un'idea abbastanza nuova nell'ambito videoludico, che fra le altre cose rivela come il gioco disponga di sufficiente margine per poter raggiungere tale valore pur lasciando intatti i 4K reali.

Il changelog ufficiale dell'aggiornamento 1.002 rivela ulteriori novità: sticker extra, nuove opzioni per il Photo Mode e la risoluzione di una serie di glitch più o meno rilevanti.

A proposito di performance e qualità visiva, tempo fa Digital Foundry ha dichiarato che Ratchet & Clank: Rift Apart è uno dei motivi per cui abbiamo bisogno di titoli next-gen.