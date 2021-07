Ni no Kuni: Cross Worlds batte Pokémon GO, 100 milioni di dollari in 11 giorni

Ni no Kuni: Cross Worlds ha battuto Pokémon GO, superando i 100 milioni di dollari in appena 11 giorni: un risultato che il celebre blockbuster sviluppato da Niantic non era riuscito a raggiungere.

Disponibile in Giappone dal 10 giugno, Ni no Kuni: Cross Worlds è stato il secondo mobile game al mondo per incassi generati con 101,3 milioni di dollari, dietro soltanto a Honor of Kings di Tencent.

Ni no Kuni: Cross Worlds primo nella classifica mobile fra il 10 e il 20 giugno 2021.

Al momento il titolo targato Level-5 è stato distribuito unicamente in cinque mercati, vale a dire Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Macau. Viene da sé che quando il lancio diventerà globale anche questi numeri subiranno un boost.

Per fare un confronto con altri mobile game di grande successo, il già citato Pokémon GO ha impiegato dodici giorni per superare i 100 milioni di dollari di incassi, mentre per Genshin Impact ce ne sono voluti tredici.

Ni no Kuni: Cross Worlds offre un'esperienza in stile MMORPG partendo da presupposti narrativi originali, nella fattispecie una simulazione in realtà virtuale che proietta chi vi partecipa nel magico mondo di Ni no Kuni.

Con la possibilità di scegliere la classe del nostro personaggio fra cinque differenti opzioni (spadaccino, distruttore, ingegnere, strega o ladro), avremo a disposizione un repertorio di mosse peculiare con cui farci strada fra le inevitabili insidie dello scenario.