Ni no Kuni: Cross Worlds, data di uscita giapponese su iOS e Android

Ni no Kuni: Cross Worlds ha una data di uscita su iOS e Android, quantomeno in Giappone, Taiwan e Corea del Sud: il gioco sarà disponibile in questi territori a partire dal 10 giugno.

Annunciato nell'ottobre del 2019, Ni no Kuni: Cross Worlds porterà su mobile l'affascinante esperienza della serie targata Level-5, nata su console ma evidentemente pronta ad affrontare nuove sfide.

Il gioco è caratterizzato come un MMORPG e parte da un presupposto narrativo originale, una simulazione in realtà virtuale che proietta chi vi partecipa nel magico mondo di Ni no Kuni.

Con la possibilità di scegliere la classe del nostro personaggio fra cinque differenti opzioni (spadaccino, distruttore, ingegnere, strega o ladro), avremo a disposizione un repertorio di mosse peculiare con cui farci strada fra le inevitabili insidie dello scenario.

La data giapponese di Ni no Kuni: Cross Worlds segnerà il debutto del gioco, il cui arrivo in occidente però potrebbe farsi attendere: vedremo se ce la farà entro la fine dell'anno.