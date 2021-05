Gods Will Fall: trailer del DLC Valley of the Dormant Gods svela varie novità

Gods Will Fall riceve oggi il primo DLC (dei tre pianificati). Si tratta di Valley of the Dormant Gods, presentato con un nuovo trailer. Vediamo il filmato e tutte le novità incluse in questo primo contenuto scaricabile per PC e console.

Valley of the Dormant Gods introduce in Gods Will Fall un nuovo reame, una montagna da esplorare che include un nuovo dio da sconfiggere. Parliamo di Yaltogguth, il dio degli Occhi. Ci sarà anche una nuova classe, il Brawler, equipaggiato con guanti da combattimento. Inoltre, aspettiamoci tre nuovi oggetti: Blood Moss, Bone Quake e War Paint. A questo aggiungiamo tre nuove abilità: Agile Warrior, Momentum of War e Parry Master. Infine, ci saranno anche nuovi vestiti per il proprio clan di guerrieri.

Vi ricordiamo che, se possedete già la "Valiant Edition" di Gods Will Fall, il DLC Valley of the Dormant Gods sarà disponibile in modo automatico tramite un update. Il gioco d'azione è disponibile su PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Potete leggere la nostra recensione, nella quale spieghiamo che Gods Will Fall, pur se con qualche buona idea, fallisce nel colpire nel segno.