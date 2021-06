Ratchet & Clank: Rift Apart su PS5 a 60 fps anche con ray tracing, ecco il video

L'annuncio arriva direttamente da Insomniac Games , che ha pubblicato anche un breve video su Twitter per mostrare in azione appunto la modalità performance di Ratchet & Clank: Rift Apart .

Ratchet & Clank: Rift Apart girerà su PS5 a 60 fps anche con ray tracing attivato grazie a una specifica modalità performance, disponibile dal day one tramite aggiornamento.

Sarà davvero interessante scoprire quali saranno davvero le performance del gioco nelle varie modalità e come si comporterà, in particolare, la meccanica dei varchi dimensionali che cambia in un istante lo scenario.

Be', ormai manca davvero poco: scopriremo come stanno le cose a partire dall'11 giugno, quando Ratchet & Clank: Rift Apart sarà finalmente disponibile nei negozi, naturalmente in esclusiva su PS5.