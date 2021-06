Final Fantasy 14: musicisti realizzano un grande tributo per il ritorno di Masayoshi Soken

Quaranta musicisti della community di Final Fantasy 14, tra i quali Alex Moukala e Lena Raine, hanno realizzato un toccante tributo per il compositore Masayoshi Soken, autore della colonna sonora del gioco, che recentemente ha svelato di essersi allontanato dal suo lavoro per combattere contro un cancro, fortunatamente in remissione.

La sua lotta non è ancora finita, ma per tutti è chiarissimo che senza di lui la colonna sonora di Final Fantasy 14 non sarebbe più la stessa. Così, rispondendo all'appello di Husky by the Geek, i quaranta musicisti hanno voluto fare un tributo di buon augurio per il suo futuro ritorno, accompagnandolo con l'hashtag #welcomebacksoken.

Si tratta di un medley di uno dei brani più amati della colonna sonora di Final Fantasy 14. Soken lo ha già ascoltato e si è detto felice e commosso da tanto affetto, al punto da considerarlo una specie di Grammy del mondo dei videogiochi. Ha anche promesso che lo ascolterà più volte.

Cosa aggiungere a tanta bellezza senza rischiare di deturparla? Siamo sicuramente di fronte a uno dei tributi più sentiti che si siano visti nel nostro ambiente e che dimostrano come a volte le comunità possano fare cose meravigliose per chi gli ha regalato tanti sogni, invece di offendere al presentarsi delle prime difficoltà.