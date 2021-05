Final Fantasy XIV: il compositore Masayoshi Soken ha annunciato di essere malato

Durante il Final Fantasy XIV Fan Festival si è tenuto un momento assolutamente toccante. Al termine di una favolosa performance dal vivo, il compositore Masayoshi Soken ha annunciato di essere malato di cancro. Nonostante questo ha continuato a lavorare per L'MMO di Square Enix, tanto da aver partecipato alla creazione delle musiche della prossima espansione, Endwalker.

Il compositore Masayoshi Soken.

Il momento è stato molto emozionante, con il compositore che ha preso la parola e ha svelato al mondo la sua condizione, chiedendo, e ottenendo, il supporto da parte di tutti i fan del gioco e non solo. Il cancro gli è stato diagnosticato nel marzo del 2020 e nell'ottobre dello stesso anno Masayoshi Soken è stato persino ricoverato per diversi mesi in ospedale.

Nonostante questo ha trovato la forza per lavorare, tanto che l'aggiornamento 5.3, quello che sarà pubblicato assieme a Endwalker e alla versione PS5, conterrà il suo brano "To The Edge".

Adesso, fortunatamente, sembra che il cancro sia in remissione, tanto che Masayoshi Soken è potuto tornare a lavorare senza che la sua condizione fisica vada ad influenzare le performance del team di sviluppo.

Che dire, in bocca al lupo anche da parte nostra.