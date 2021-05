Crash Bandicoot: i doppiatori di Crash e Neo Cortex al lavoro su un nuovo progetto

Un po' a sorpresa, i doppiatori di Crash Bandicoot e Neo Cortex hanno annunciato attraverso i social di essere al lavoro su un nuovo progetto legato al peramele e il suo universo di folli personaggi. Sfortunatamente, al momento, non si conoscono dettagli su questo misterioso " progetto ", ma potrebbe non essere necessariamente un gioco.

Questo dettaglio dà spazio a tante diverse speculazioni. Si potrebbe trattare di una serie televisiva in stile Skylanders Academy di Netflix o a un qualche cameo come successo in Spyro 4 o a una partecipazione come quella di Super Smash Bros. Ultimate.