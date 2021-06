Among Us: il Chicken McNugget da 100.000 trasformato in un vero impostore

Gli sviluppatori di Among Us hanno trasformato il Chicken McNugget venduto su Ebay per 100.000 dollari (più precisamente 99.997) in un impostore vero e proprio, ossia in una skin del gioco (per adesso non scaricabile). Evidentemente sono rimasti colpiti dal fatto che qualcuno abbia speso tutti quei soldi per un pezzo di pollo fritto e gli hanno voluto dedicare un tributo a futura memoria, mostrato fieramente su Twitter.

Polizna, l'utente Ebay che ha venduto il pezzo di pollo a un qualche pollo (ognuno spende i suoi soldi come vuole, ma poi se finisce su Idiocracy 2 non si deve lamentare), aveva fatto partire l'asta da un prezzo più che ragionevole: 0,99 dollari. Nella sua testa quell'oggetto avrebbe dovuto ricevere pochissime offerte, forse anche nessuna. Invece un utente ha piazzato una prima, folle offerta di 14.869,69 dollari, facendo crescere l'interesse di altri offerenti, che hanno tirato su il prezzo fino alla folle cifra di quasi 100.000 dollari. Speriamo almeno che sia buono... il pollo, naturalmente.

Il prezzo del pezzo di pollo fritto a forma di impostore di Among Us ha fatto subito il giro del mondo, appassionando anche gli sviluppatori del gioco. Da qui la skin.

Pare comunque che la saga del pollo non accenni a voler finire, dato che ora ci sono decine di utenti che hanno chiesto di poter utilizzare effettivamente quella skin in gioco. La otterranno? O rimarrà solo un tributo video?