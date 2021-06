YouTuber Dream ha ottenuto un milione di seguaci dopo aver ammesso di aver barato

Lo youtuber Dream ha ottenuto più di un milione di seguaci nell'ultimo mese, dopo aver ammesso di aver barato in Minecraft (a sua insaputa) e pur non avendo pubblicato alcun nuovo video.

In effetti è da metà aprile che Dream non pubblica niente, ossia dal filmato "Minecraft Speedrunner VS 5 Hunters" realizzato insieme a GeorgeNotFound, Sapnap, BadBoyHalo, awesamdude e antfrost, che ha raggranellato 41 milioni di visualizzazioni e 3,1 milioni di like.

Nonostante la sua assenza, Dream è comunque uno dei creatori di contenuti di YouTube che sta crescendo più velocemente. Attualmente ha 22 milioni di seguaci. A maggio confessò di usare dei cheat nelle sue speedrun di Minecraft, naturalmente scatenando polemiche a non finire.

Di questi tempi, comunque, il crimine (figurato) sembra pagare più del solito, visto che invece di perdere seguaci ne sta guadagnando a iosa. Dream ha lanciato il suo canale YouTube nel 2019 e già alla fine del 2020 era diventato uno degli youtuber più grandi della scena di Minecraft e della piattaforma in generale. Nel 2021 non sta mostrando alcun segno di rallentamento, con la curva di crescita dei suoi seguaci che rimane costante nel tempo.