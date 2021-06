Respawn: dettagli sul suo prossimo gioco dagli annunci lavorativi

Alcuni annunci lavorativi pubblicati sul sito di Respawn Entertainment, studio conosciuto per i due Titanfall, per Apex Legends e per Star Wars Jedi: Fallen Order su tutti, hanno svelato qualche dettaglio generico sul suo prossimo gioco, che dovrebbe essere una nuova proprietà intellettuale.

Stando a un annuncio di gennaio, si parla di un'esperienza che potrebbe durare per sempre, mentre ad aprile è arriva la conferma della nuova proprietà intellettuale. Comunque sia, i vecchi annunci lavorativi non avevano svelato moltissimo sul titolo, come invece fatto dai più recenti.

Respawn è infatti alla ricerca di un Lead Combat Designer, il cui annuncio parla di combattimenti contro dei boss, nonché di progressione delle abilità, di meccaniche di controllo, di design dei nemici, di comportamento dell'intelligenza artificiale, di combattimento e armi e di design delle classi. .

Alcune delle capacità richieste fanno capire come il gioco misterioso potrebbe avere elementi da GDR, come ribadito da un secondo annuncio, che ricerca un Senior Systems Designer, figura che si occuperà di sviluppare i sistemi di gioco (economia, progressione a altri) e i sistemi di gameplay con un focus su dei loop a lungo termine e sul motivare il giocatore. Sentite anche voi l'odore di un nuovo live service?

Comunque sia, il candidato monitorerà gli equilibri di gioco e le curve di difficoltà, supportando le diverse capacità dei giocatori e i vari stili. Che Respawn stia realizzando un qualche action GDR con elementi live service?