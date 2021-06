CyberConnect 2 sta per mostrare un nuovo gioco misterioso

CyberConnect2 sta per annunciare un nuovo gioco, ancora misterioso, come svelato dal CEO Hiroshi Matsuyama in un tweet in cui si è mostrato particolarmente emozionato, tradotto in inglese da Gematsu:

Matsuyama: "Continuo a controllare la data di un gioco che stiamo sviluppando (non annunciato) e mi sto emozionando al punto da scoppiare in lacrime. Non c'è più niente da tagliare o aggiungere. Va bene così com'è. Eh, voi ragazzi avete fatto un ottimo lavoro. Presto lo mostreremo al mondo."

CyberConnect2 è uno studio conosciuto in tempi recenti soprattutto per la realizzazione di titoli su licenza. Molti appassionati di giochi di ruolo giapponesi però, ricordano con fervore la serie .hack//, realizzata all'epoca di PS2, nonché altri titoli originali come il particolare Asura's Wrath o Silent Bomber.

Recentemente lo studio ha ottenuto un grande successo con Dragon Ball Z: Kakarot ed è al lavoro su un altro importante titolo tratto da una serie giapponese: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, che ricorda molto da vicino la serie Naruto (sempre di CyberConnect2 e sempre su licenza).