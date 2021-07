Sony ha acquisito Nixxes, un team specializzato su porting PC in PlayStation Studios

Sony continua la sua espansione con l'acquisizione di Nixxes Software, un team olandese specializzato soprattutto nei porting e in particolare in quelli su PC, che entra dunque a far parte ufficialmente di PlayStation Studios, probabilmente concentrandosi su tale attività anche se al momento si parla solo di supporto allo sviluppo con i first party.

Tra gli ultimi titoli curati da Nixxes figurano le versioni PC e le ottimizzazioni di Marvel's Avengers, Deus Ex: Mankind Divided e la nuova trilogia di Tomb Raider ed è facile pensare che l'ingresso in PlayStation Studios possa potenziare proprio la conversione dei giochi PS4 e PS5 su PC.

"Ho grande rispetto per Nixxes e sono emozionato per l'introduzione di questo team all'interno della community di Sony Interactive Entertainment", ha affermato Hermen Hulst, capo dei Worldwide Studios di Sony, "Hanno una grande passione nel migliorare i giochi e consegnare le migliori esperienze possibili ai giocatori".

Sony accoglie anche Nixxes in PlayStation Studios

Hulst ha poi precisato ulteriormente la visione di Nixxes all'interno di PlayStation Studios: "Nixxes sarà un asset di grande rilevanza per tutti all'interno di PlayStation Studios, aiutando i nostri team a focalizzarsi su obiettivi importanti, ovvero creare contenuti unici PlayStation della migliore qualità possibile".

Nixxes, da parte sua, ha risposto con le parole del fondatore Jurjen Katsman, che si è detto "entusiasta di portare la nostra esperienza tecnica e di sviluppo in una compagnia dalle IP potenti come PlayStation Studios". Secondo alcune fonti, questa acquisizione sarebbe indirizzata proprio ad avere un supporto tecnico esperto per quanto riguarda le conversioni dei giochi su PC, considerando che Sony sembra voglia proseguire su questa strada dopo quanto fatto con Horizon Zero Dawn, Days Gone e il vociferato ma probabile arrivo di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Ghost of Tsushima.

Tuttavia, le parole di Hulst al momento parlano solo di supporto tecnico e apporto tecnologico allo sviluppo dei giochi di PlayStation Studios, cosa che riguarda ovviamente PS4 e PS5 prima di tutto e non esclude anche possibili creazioni originali.

Prosegue dunque l'espansione dei PlayStation Studios dopo l'acquisizione di Housemarque, mentre resta ancora un mistero quella di Bluepoint, che sembrava essere stata annunciata per sbaglio da Sony Japan ma pare essere smentita dalle recenti azioni del team.