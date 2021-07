Bluepoint Games ribadisce di essere indipendente, acquisizione da Sony smentita?

Bluepoint Games sembrava essere stata acquisita da Sony, destinata dunque a entrare a far parte dei PlayStation Studios, ma proprio nelle ore scorse sembra che il team texano abbia voluto ribadire il fatto di essere indipendente, cosa che rimette in discussione un po' la faccenda.

Tutto era partito da un presunto tweet da parte di PlayStation Japan, che sembrava uscito per sbaglio prima del tempo, con l'annuncio dell'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony e anche la grafica standard che viene utilizzata per annunciare queste iniziative, come quella che abbiamo visto in occasione dell'annuncio dell'annessione di Housemarque.

Il team, responsabile del recente Demon's Souls per PS5, è nell'orbita Sony ormai da molti anni e rientra sempre fra i principali indiziati sulle acquisizioni che la compagnia potrebbe fare, considerando le numerose collaborazioni già portate a termine.

Tuttavia, proprio nelle ore scorse Bluepoint Games sembra aver voluto confermare con forza la sua essenza indipendente, considerando che ha modificato la propria bio sulla pagina principale dell'account ufficiale Twitter con la scritta "fully independent self-funded studio", ovvero "studio pienamente indipendente e auto-finanziato".



Allo stesso modo, anche alcuni annunci di lavoro sono stati modificati aggiungendo "independent studio" come elemento caratterizzante della compagnia. Ovviamente potrebbe essere tutta una pretattica per mantenere intatta la sorpresa all'eventuale annuncio dell'acquisizione, trapelato per sbaglio prima del tempo, ma Bluepoint sembra voler proprio rimarcare la condizione di team indipendente.

Qualsiasi cosa succeda, è probabile che si possa scoprire la verità molto presto, visto che la presunta PlayStation Experience sembra essere in arrivo nei prossimi giorni.