MSI Pulse GL76: la recensione del portatile da gioco da 17 pollici disegnato da Maarten Verhoeven

Proprio quest'ultimo, tra l'altro, rientra tra le novità che ci siamo trovati a valutare per la recensione dell'MSI Pulse GL76 , un portatile da gioco che promette potenza bruta e un'esperienza di gioco in 1080p notevole, con un valido schermo da 17 pollici e 144 Hz di refresh, abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop, più potente della NVIDIA GeForce RTX 2060 Laptop di un 30% circa, e ad un Intel Core i7-11800H, un processore di fascia alta, per quanto non al top della gamma, della serie Tiger Lake a 10 nanometri. Tra l'altro proprio la CPU è un banco di prova per la nuova architettura grafica Intel Iris Xe, presto in arrivo anche in versione discreta per desktop , che garantisce un aumento nel rapporto tra prestazioni ed efficienza rispetto al passato, valorizzando le capacità del laptop laddove non è richiesta una scheda dedicata.

Il mondo dei laptop è cambiato parecchio in questi anni, complice il nuovo hardware che ha permesso di implementare soluzioni orientate al gaming all'interno di chassis sempre più piccoli. Ma il formato da 17 pollici resta in campo, forte della combinazione di uno schermo più ampio e di un maggiore spazio all'interno per componentistica e raffreddamento.

Caratteristiche hardware

Un portatile da 17.3 pollici che punta al compromesso tra stile, versatilità e gaming

Il modello che abbiamo messo alla prova monta un Intel Core i7-11800H, un processore da 45 W che non è il top di gamma della serie Tiger Lake a 10 nanometri, ma è comunque un modello di fascia alta che conta 8 core, 16 thread e una frequenza in boost di 4,6 GHz. Include inoltre, come anticipato, grafica integrata Intel Iris Xe da 32 compute unit, garantendo una marcia in più in mobilità quando la GPU discreta non è necessaria.

Quando invece questo succede ecco entrare in campo la NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop, il modello entry level della scheda da 6 GB di memoria GDDR6 che, comunque, risulta un valido abbinamento con un pannello 1080p. Ma è anche in grado di decimare la batteria di un laptop che tra l'altro, in questo caso, è di appena 53,5 Whr e non rientra di certo tra i punti di forza dell'MSI Pulse GL76. Lo stesso si può dire della mancanza del lettore SD, un peccato visto lo spazio abbondante lungo lo chassis, e un prezzo consigliato, per questa configurazione, non proprio contenuto. Parliamo di 1899€, come riporta il sito ufficiale MSI, che non sono molti meno di quelli necessari per portare a casa modelli con GPU più potente. Ma come anticipato, in questo caso c'è un processore dotato di GPU integrata di nuova generazione, 16 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz, un monitor Full HD da 144 Hz con una copertura dello spazio colore sRGB dichiarata vicina al 100% e un particolare chassis firmato dal designer 3D belga Maarten Verhoeven. Inoltre MSI ha lavorato parecchio sul raffreddamento Cooler Boost 5 che si affida alle classiche due ventole, ma vanta 6 tubi in rame che sono stati ripensati per veicolare un quantitativo d'aria decisamente superiore, aumentando così l'efficacia del sistema di dissipazione.

Passando allo storage, lo abbiamo detto, manca il lettore SD, ma sulla piastra madre con chipset HM570 ci sono ben 3 slot SSD M.2 PCIe 3. Nel modello in questione uno è già occupato da un SSD M.2 da 1TB di Kingston mentre gli altri due sono liberi e possono essere ovviamente utilizzati per espandere lo spazio di archiviazione. Inoltre è sempre possibile usare SSD esterne che ormai sono molto più veloci delle unità SATA. Per sfruttare quelle da 2000 MB/s serve connettività USB 3.2 Gen 2x2, ma per quelle da 1050 MB/s, comunque velocissime, bastano le 3 porte USB 3.2 Gen 1, di cui una USB Type-A e le altre Type-C, dell'MSI Pulse GL76. Per tutto il resto c'è una più modesta porta USB 2.0 Type-A mentre per la connessione video esterna troviamo, sulla destra del Pulse, un'uscita HDMI 2.0 che permette ovviamente di sfruttare il laptop con monitor esterni consentendo di arrivare fino al 1080 a 240 Hz, al 1440p a 180 Hz e al 4K a 60 Hz. A chiudere, infine, c'è l'ovvia trinità composta da porta Gigabit, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1

Il design di Maarten Verhoeven utilizza scalini e fregi pensati per ricordare i rilievi di un'armatura futuristica

In quanto a extra troviamo l'audio in alta risoluzione affiancato dall'immancabile suite Nahimic che vanta una buona simulazione dell'audio spaziale. Per quello che concerne il software, inoltre, c'è l'immancabile MSI Center che, oltre a fornire una diagnostica dettagliata e strumenti da gaming o lavoro, permette di gestire il sistema a partire dalla personalizzazione della tastiera RGB, a singola zona di illuminazione, oltre ovviamente alla selezione delle cinque modalità di funzionamento. Due di queste, chiare nel loro intento già nei nomi Silent e Super Battery, castrano le prestazioni in modo importante, mentre quella Balanced rinuncia a una frazione della potenza. Ma per quanto la modalità Extreme Performance spinga le prestazioni, è comunque pensata per mantenere le ventole il più silenziose possibile. Per spingerle al massimo, infatti, è necessario ricorrere alla modalità utente.

Scheda tecnica MSI Pulse GL76 11UEK-030IT