Intel annuncia la GPU Iris Xe MAX per laptop sottili e leggeri, tutti i dettagli

Intel ha annunciato la GPU Iris Xe MAX per notebook sottili e leggeri, basata sulla stessa architettura utilizzata per la grafica Intel Iris Xe nei processori mobile di undicesima generazione.

Si tratta della prima GPU discreta di Intel su base Xe, dotata di tecnologia Deep Link e supporto per PCI Express Gen 4, in risposta alle sempre più frequenti esigenze di creazione di contenuti su ultrabook.

"Abbiamo cominciato a ridefinire il ruolo della grafica discreta nei laptop sottili e leggeri, intercettando un segmento in crescita che vede creator bisognosi di maggiore portabilità", ha dichiarato Roger Chandler, vice president and general manager della divisione Client XPU Product and Solutions presso Intel.

"La grafica Intel Xe MAX e la tecnologia Intel Deep Link servono da esempio per il tipo di innovazione che Intel vuole portare sul mercato in futuro, mentre continuiamo la nostra roadmap legata alla tecnologia Xe."

Intel Deep Link aggrega diversi processi attraverso un comune framework software per offrire nuove capacità e migliori performance su PC. Si tratta di una feature in grado di contribuire alle esigenze di creatività sui notebook sottili e leggeri.

A partire da oggi, la tecnologia Intel Iris Xe MAX è disponibile sui dispositivi Acer Swift 3X, Asus VivoBook Flip TP470 e Dell Inspiron 15 7000 2 in 1. Si tratta dei primi apparecchi equipaggiati con processori Intel Core mobile di undicesima generazione, grafica Iris Xe MAX e Deep Link.