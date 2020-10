Call of Duty: Black Ops Cold War gratis con NVIDIA RTX 3090 e RTX 3080, ecco come

Call of Duty: Black Ops Cold War può essere vostro gratis con l'acquisto di una scheda video NVIDIA RTX 3090 o NVIDIA RTX 3080: l'iniziativa parte oggi e termina il 10 dicembre, con possibilità di riscattare il codice fino all'11 gennaio.

Caratterizzato su PC da un'installazione completa da ben 250 GB, Call of Duty: Black Ops Cold War sfrutta la tecnologia delle GPU RTX per consegnarci una grafica di grandissimo impatto.

Come riscattare il codice della promozione? Basterà acquistare una RTX 3090 o 3080, come detto (se riuscite a trovarne una, s'intende!), installarla, scaricare il software GeForce Experience e da lì scegliere l'opzione "riscatta".

A quel punto dovrete inserire il codice del bundle ricevuto all'atto dell'acquisto e seguire le istruzioni a schermo per approdare su Battle.net, attivare il codice in questione e aggiungere Call of Duty: Black Ops Cold War al proprio profilo.

Dopodiché potrete procedere al download e all'installazione del gioco, sempre tramite Battle.net, come per qualsiasi altro episodio di Call of Duty su PC.