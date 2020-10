Halo Infinite: sviluppo completo, focus sulla grafica: verrà lanciato in due parti?

Lo sviluppo di Halo Infinite è quasi completo, stando agli ultimi rumor: a livello contenutistico il gioco sarebbe ormai pronto, e ora il team si occuperà di rifinirlo e potenziarlo dal punto di vista tecnico.

Rinviato al 2021, Halo Infinite non aveva convinto durante la presentazione del gameplay, dunque la grafica rappresenta senza dubbio un aspetto di fondamentale importanza per il lancio del gioco.

Si parla tuttavia nuovamente di un lancio in due parti, con il comparto multiplayer in arrivo fra marzo e giugno e poi, a seguire, la campagna single player.

Considerato l'abbandono del director Chris Lee, che secondo alcune voci sarebbe in realtà stato mandato via proprio in seguito alle reazioni negative alla demo, i due moduli verranno coordinati rispettivamente da Pierre Hintze e Joseph Staten.

Restiamo in attesa di capire se queste informazioni verranno confermate ufficialmente da Microsoft o meno, ma probabilmente non si saprà nulla di certo prima dell'inizio del 2021.