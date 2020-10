Sean Connery: morto a 90 anni l'interprete di James Bond, anche nei videogame

Sean Connery è morto: l'attore scozzese, universalmente riconosciuto come il volto classico di James Bond, si è spento all'età di 90 anni, circondato da amici e parenti nella sua casa alle Bahamas.

Connery ha lavorato anche con i videogame, doppiando proprio il personaggio di James Bond in From Russia With Love: qui potete vedere un video diario che testimonia la sua partecipazione al progetto.

Premiato con un Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo ne Gli Intoccabili, la pellicola del 1987 diretta da Brian De Palma, Sean Connery ha prestato il proprio volto a numerosi personaggi iconici nel corso degli anni.

I videogiocatori lo ricordano ad esempio per aver interpretato il padre di Harrison Ford in Indiana Jones e l'Ultima Crociata, comparendo anche nella cover del gioco, nonché per aver fatto da modello alla prima versione di Big Boss in Metal Gear Solid.

I ruoli iconici, come detto, sono stati parecchi: il monaco Guglielmo da Baskerville ne Il Nome della Rosa, il comandante Marko Ramius in Caccia a Ottobre Rosso e lo scrittore William Forrester in Scoprendo Forrester.