Watch Dogs: Legion su Xbox Series X: bello il ray tracing, ma i 4K sono dinamici

Watch Dogs: Legion fa sfoggio su Xbox Series X di uno splendido ray tracing, ma l'implementazione di tale tecnologia ha i suoi costi e infatti sembra che il gioco ricorra ai 4K dinamici.

Non c'è dubbio che il video di Watch Dogs: Legion in azione su Xbox Series X sia spettacolare, con una resa della città di Londra davvero di grande impatto, però appunto si è dovuti scendere a dei compromessi per ottenere tali risultati.

A rivelare la cosa, nell'attesa di un'analisi tecnica di Digital Foundry, è stato un utente sul forum Beyond3D, che ha effettuato una conta dei pixel al fine di capire a che risoluzione giri effettivamente il titolo Ubisoft sulla console next-gen Microsoft.

Ebbene, secondo queste rilevazioni Watch Dogs: Legion si muove fra i 1440p e i 2160p a seconda della situazione, come da tradizione quando si utilizza l'espediente dello scaler dinamico.

Tali dati cozzano purtroppo con il marketing ufficiale, che finora ha parlato di 4K nativi, ma rappresentano un'interessante base di confronto per quando sarà disponibile anche la versione PS5 del gioco, il 24 novembre.

Sarà infatti proprio nei titoli multipiattaforma che potremo fare un paragone sensato fra le capacità tecniche di Xbox Series X e PlayStation 5.