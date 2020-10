Ruined King: A League of Legends Story su PC, PS5, PS4, Xbox e Switch nel 2021

Ruined King: A League of Legends Story sarà disponibile all'inizio del 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con le versioni PS5 e Xbox Series X in arrivo più avanti con upgrade gratuito.

Annunciato ai Game Awards 2019, Ruined King: A League of Legends Story è un RPG a turni che si pone l'obiettivo di espandere ed esplorare il mondo di League of Legends e dei suoi Campioni.

"Ruined King rappresenta un modo fantastico per offrire il mondo di Runeterra ai nuovi giocatori così come agli appassionati di League of Legends", ha dichiarato Leanne Loombe, capo di Riot Forge.

"Il gioco sarà la prima esperienza single player a portare l'universo di LOL su console e PC. Siamo entusiasti di poter esplorare storie e campioni che gli utenti hanno conosciuto nel corso degli anni e non vediamo l'ora di partire con loro in questa nuova avventura."

"Non potevamo resistere alla possibilità di lavorare con Riot Forge per espandere l'epico mondo di Runeterra", ha detto invece Joe Madureira, CEO di Airship Syndicate.

"Ci sono alcuni fra i nostri campioni preferiti e desideriamo che i giocatori vedano come abbiamo dato vita ai personaggi, alle creature e agli scenari di Runeterra."