DOOM Eternal, trailer per le versioni PS5, Xbox Series X e l'Aggiornamento 6

DOOM Eternal torna a mostrarsi in video con i trailer delle versioni PS5 e Xbox Series X, ora disponibili, e dei contenuti relativi al ricco Aggiornamento 6.

Come già riportato, l'upgrade gratis di DOOM Eternal per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile e introduce nuove modalità grafiche, nonché un sostanziale miglioramento delle prestazioni per lo spettacolare sparatutto targato id Software.

Queste feature rientrano nell'ambito del nuovo update 6, che rende disponibili anche ray tracing e DLSS su DOOM Eternal per PC, con varie altre novità in arrivo nei prossimi mesi.

Questo aggiornamento gratuito migliora la grafica e le prestazioni di DOOM Eternal per i sistemi di nuova generazione, offre il supporto al ray tracing e alla risoluzione 4K a 60 fps, o una nuova modalità opzionale per console a 120 fps.

L'Aggiornamento 6 include inoltre un nuovo livello Master che i giocatori potranno affrontare su tutti i sistemi. La capitale di Argent D'Nur, Taras Nabad, fu un tempo preda di una terribile invasione demoniaca che contribuì a consolidare la leggenda del DOOM Slayer.

Ora è il momento di fare ritorno nella città con questo impegnativo livello Master, per dimostrare ai demoni che la prima volta non si è trattato solo di fortuna!