EA Play Live 2021 moltiplica: sarà un evento a tappe: ecco il programma!

Un po' a sorpresa Electronic Arts ha deciso di modificare il format EA Play Live 2021. Quella che fino a pochi anni fa era una "semplice" conferenza pre-E3, adesso è diventato un appuntamento a tappe tematiche che culminerà con lo show finale del 22 luglio 2021. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. In questi Spotlights si alterneranno personalità di DICE, Respawn, EA SPORTS e degli studi dietro i giochi EA Originals. Si tratta di un gruppo di talentuosi sviluppatori che daranno informazioni su ciò che stanno creando e su come lo stanno facendo. Nella speranza che rivelare anche qualche gustosa nuova notizia nel mentre. Ogni Spotlight sarà un evento a sé stante, con discussioni ad ampio raggio con ospiti dedicati e un panel di sviluppatori. EA Play Live, quindi, diventa più di una singola trasmissione. Per tutto il mese di luglio ci saranno cinque diverse trasmissioni in totale, composte da quattro Spotlight individuali e dallo spettacolo principale del 22 luglio. Scopriamoli assieme.

8 luglio alle 19:00 - Il futuro degli sparatutto in prima persona Battlefield 2042 aprirà gli EA Play Live Spotlight La serie di Spotlights inizia con un'ampia discussione su Apex Legends e Battlefield 2042, sicuramente uno dei giochi più visti e apprezzati dell'E3, che si mostrerà ancora durante luglio. Per lo Spotlight, il direttore generale di DICE Oskar Gabrielson e il direttore generale di DICE LA Christian Grass, il fondatore e GM di Respawn Vince Zampella e Chad Grenier, Apex Game Director, si uniranno a Stella Chung di IGN per discutere tutte le novità di Battlefield 2042 e per capire cosa sarà mostrato il 22 luglio e nei mesi successivi per gli FPS in generale.

13 luglio alle 19:00 - EA <3 gli indie It Takes Two sarà celebrato il secondo giorno EA dedicherà un intero Spotlight al ruolo vitale che gli studi indipendenti svolgono nell'industria. Todd Martens del Los Angeles Times ospiterà un panel con Josef Fares di Hazelight (It Takes Two), Olov Redmalm di Zoink (Lost in Random), Mel Philips e Abubarker Salim di Silver Rain, e Guha Bala di Velan (Knockout City). Sarà una discussione animata e di ampio respiro!

20 luglio all'1:00 - Come la comunità sta plasmando Madden NFL 22 Madden sarà il protagonista del terzo Spotlight I fan influenzano sempre i loro giochi preferiti. Quest'anno, EA SPORTS Madden NFL 22 sta portando questa idea su di un nuovo livello, ascoltando i giocatori grazie al sistema Madden Design Council. In questa occasione gli sviluppatori parleranno di come i fan hanno influenzato lo sviluppo della modalità Franchise e hanno contribuito a creare caratteristiche molto richieste come la gestione del personale, la strategia di gioco settimanale e un nuovo motore di scenario. Inoltre sarà svelata la nuovissima funzione di scouting in arrivo in Madden NFL 22. A presentare saranno Seann Graddy, Tom Lischke e Andre Weingarten di EA SPORTS che saranno in compagnia di Nick Mizesko, caster della Madden Championship Series.

20 luglio alle 19:00 - Ancora EA SPORTS! Questo panel è ancora avvolto nel mistero. Ma EA ci ha detto che questo Spotlight metterà in evidenza una nuova aggiunta estremamente richiesta ad un franchise EA SPORTS estremamente popolare e di lunga data. Di che si tratterà?