EA Play Live 2021: saranno 40 minuti densi di giochi promette EA

In queste ore Electronic Arts ha cominciato a parlare di suoi pianin per l'atteso EA Play Live 2021. Quest'anno il colosso americano ha deciso non solo di impacchettare un classico show il 22 luglio 2021, ma anche di introdurlo attraverso una serie di appuntamenti tematici chiamati EA Play Spotlights. Il fulcro, però, rimarrà lo show del 22 luglio alle 19: si tratterà di una presentazione molto densa di giochi e durerà 40 minuti circa. Tra questi non potranno mancare Battlefield 2042, Apex Legends e Lost in Random.

L'ambizioso piano comunicativo di EA prevede 5 antipasti nei quali poter approfondire alcuni giochi e alcune tematiche specifiche, come per esempio gli sviluppatori indie che agiscono sotto il suo cappello e cosa attendersi dai giochi sportivi del 2022, che porteranno alla portata principale, ovvero uno show piuttosto classico, di 40 minuti "dal ritmo veloce" e con tanti gameplay.

La scelta è stata fatta per scindere bene i momenti che avevano reso meno incisivi gli EA Play degli scorsi anni. Con la serie Spotlight si può dare spazio agli sviluppatori e ai volti dietro ai giochi, una cosa che consente allo show principale di EA Play Live di mettere i giochi al centro dell'attenzione, con gameplay inediti, alcuni omaggi e sorprese.

Sul palco ci sarà Austin Creed, giocatore di lunga data e superstar della WWE, che condurrà lo show a modo suo.

Ovviamente EA non ha condiviso la scaletta del 22 luglio 2021, ma l'EA Play Live sarà introdotto da un breve pre-show che servirà a riepilogare l'anno appena passato, per poi concentrarsi -a partire dalle 19- sui giochi che stanno per uscire. Nessuno spazio per i progetti a lungo termine.

Lo show avrà un ritmo serrato, con una durata di circa 40 minuti, e presenterà i prossimi giochi come Battlefield 2042 e Apex Legends, ma sarà mostrato anche il gameplay di Lost in Random e tante novità sulle serie più amate come Madden. Di FIFA non si dice niente, ma dubitiamo che EA non parli di uno dei suoi giochi più grandi in un'occasione del genere.