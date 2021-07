Company of Heroes 3 è nelle mani della community da anni, la Pre-Alpha è disponibile

Parlando del nuovo modo di approcciare allo sviluppo del gioco, Relic ha detto che Company of Heroes 3 è nelle mani della community da anni. Alcuni membri della sua folta schiera di fan, infatti, hanno aiutato lo studio canadese a indirizzare lo sviluppo del gioco. Ma non è finita: tutti i giocatori sono chiamati a dire la loro sul gioco: la Pre-Alpha di Company of Heroes 3 è disponibile da subito.

A questo indirizzo potrete chiedere di partecipare alla Pre-Alpha di Company of Heroes 3.

La possibilità di provare sin da subito il gioco e anzi aiutare Relic a svilupparlo attraverso feedback e idee è un qualcosa che è emerso anche leggendo la nostra prova di Company of Heroes 3. In questo modo lo studio di Vancouver si assicura di far procedere il gioco nella direzione voluta dai fan.

Anche per questo motivo CoH3 riprenderà molti degli elementi visti nel capostipite, li elaborerà ed integrerà con alcune delle novità tecniche e non più apprezzate del suo seguito. Il gioco parlerà del conflitto che si è combattuto sul Mediterraneo e proverà a raccontare le crudeltà della guerra da un punto di vista più umano.

Company of Heroes 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma non aspettatevi di vederlo su PC prima del prossimo anno.