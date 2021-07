PS5: Sony sta raddoppiando gli investimenti in Cina, sia per il pubblico che per gli sviluppatori

In un recente report Daniel Ahmad, senior analyst di Niko Partners, ha parlato della strategia di Sony in Cina. L'analista, infatti, ha pubblicato un nuovo spot con il quale PlayStation sponsorizza il prossimo lancio di PS5 nella superpotenza asiatica. Sony, infatti, sta raddoppiando gli investimenti in Cina. Il suo obiettivo è sia quello di conquistare nuovo pubblico, sia di attirare nuovi sviluppatori.

Per assurdo il primo è l'obiettivo più complesso. La Cina, infatti, nonostante sia un mercato molto redditizio per i videogiochi, non ha una cultura di gaming console. In questo momento sono "solo" 15 i milioni di cinese che giocano con le console, su di una popolazione di un miliardo e mezzo di persone. Per questo motivo il pubblico va attratto ed educato al gaming console, sia attraverso campagne marketing, sia attraverso investimenti in negozi fisici che mostrino ed insegnino i vantaggi di giocare su console ai consumatori.

Nintendo e Tencent stanno facendo così per promuovere Switch, tanto che hanno negozi di questo tipo in oltre 50 città. L'obiettivo è quello di arrivare a 24 milioni di giocatori entro il 2025.