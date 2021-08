Call of Duty 2021: periodo e modalità di annuncio indicate da un sito specializzato su COD

Come ogni autunno, anche in questo 2021 sarà pubblicato un nuovo capitolo di Call of Duty sviluppato, questa volta, da Sledgehammer Games. Per ora, però, non sappiamo nulla del gioco e l'attesa si fa sempre più difficile. Secondo ModernWarzone, un noto sito specializzato su COD, l'annuncio di "Call of Duty 2021" dovrebbe avvenire ad agosto.

Precisamente, come potete vedere nel tweet qui sotto, secondo ModernWarzone l'annuncio dovrebbe avvenire all'interno di Call of Duty Warzone, probabilmente durante la terza settimana di agosto, ovvero tra il 15 e il 21 agosto 2021.

Non è chiaro però che tipo di annuncio possa essere. Si potrebbe trattare di un intero evento dedicato al nuovo gioco oppure solo un piccolo teaser che preannuncia novità durante una conferenza dedicata. In ogni caso, sfruttare Call of Duty Warzone per svelare Call of Duty 2021 è un tipo di approccio perfettamente credibile. Il battle royale non è solo un gioco ma anche una piattaforma con milioni di utenti a disposizione.

Non si tratta inoltre della prima volta durante la quale si parla di agosto come periodo di annuncio del nuovo Call of Duty 2021. Tom Henderson, fonte nota e credibile, ha parlato di agosto 2021, precisamente del periodo precedente alla Gamescom 2021, che avrà luogo dal 25 al 27 agosto.

Infine, vi segnaliamo anche che altri 50.000 giocatori sono stati bannati per cheating in Call of Duty Warzone.