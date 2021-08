Battlefield 2042, cortometraggio Exodus annunciato da EA con data ufficiale

Battlefield 2042 avrà una storia, nonostante tutto: Electronic Arts ha annunciato un cortometraggio intitolato Exodus e dedicato appunto al gioco: potremo vederlo il 12 agosto alle 17.00, ora italiana.

In attesa della open beta di Battlefield 2042, in arrivo a settembre su PC e console, potremo dunque scoprire qualcosa di più sull'ambientazione di questo nuovo capitolo e capire il motivo per cui le fazioni in campo combattono.

In mancanza di una campagna narrativa, la soluzione ideata da DICE ed Electronic Arts è senza dubbio originale e interessante: consentirà agli utenti di seguire in ogni caso una storia prima di cimentarsi con le modalità competitive di Battlefield 2042.

Caratterizzato da una durata pari a circa 9 minuti, Exodus ci mostrerà il punto di vista del giornalista Kayvan Bechir e presenterà i vari scenari presenti nel gioco, rivelandoci cosa possiamo aspettarci da ognuno di essi.