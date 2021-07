Battlefield 2042 la open beta a settembre su PC e console

Durante l'EA Play Live 2021 Battlefield 2042 ha recitato la parte del leone. Lo sparatutto di DICE, infatti, si è mostrato in lungo e in largo, oltre che ha svelato alcuni dettagli molto interessanti, come per esempio il fatto che a settembre 2021 sarà organizzata una open beta per testare server e bilanciamento in previsione dell'uscita su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC.

La notizia più succosa è stata sicuramente l'annuncio di Battlefield Portal una sorta di editor che mescola elementi presi di peso da tutti i capitoli della serie. A margine di questo annuncio, però, troviamo anche l'ufficializzazione dell'open beta del gioco, la prima occasione durante la quale i giocatori potranno mettere le mani sullo shooter, in modo da sperimentarne tutte le potenzialità.

Nonostante non ci sia una data definitiva, l'Open Beta di Battlefield si terrà a settembre 2021. Chi prenoterà il gioco, oltretutto, potrà accedere qualche giorno prima rispetto tutti gli altri.

Battlefield 2042 sarà lanciato ufficialmente il 22 ottobre su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC. I membri di EA Play potranno giocare di 10 ore a partire dal 15 ottobre 2021.