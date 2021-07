PS5 a quota 10 milioni, è la console Sony venduta più velocemente nella storia

PS5 ha superato quota 10 milioni di vendite nel mondo, in base ai dati riferiti da GamesIndustry e confermati dalla compagnia stessa, e riferiscono come si tratti della console Sony venduta più velocemente nella storia, o più venduta nell'arco di tempo preso in considerazione.

In base a quanto riferito dal sito britannico, PS5 ha raggiunto i 10 milioni di unità vendute il 18 luglio 2021. Le performance della console sul mercato restano peraltro fortemente dipendenti dalla disponibilità, considerando che PS5 si trova in stato di sold out praticamente costante, con difficoltà a mantenere un'adeguata fornitura di unità sul mercato.

La domanda, insomma, supera ancora l'effettiva offerta di console nei negozi, dunque la quantità di unità vendute è viziata da una situazione di difficoltà costante nella fornitura di scorte. È facile dunque prevedere che i numeri potrebbero essere più alti, se PS5 si trovasse facilmente disponibile sul mercato.

Per questo motivo, come riferito da Jim Ryan di recente, l'incremento di scorte sul mercato rimane la massima priorità per Sony con PS5. Il CEO di Sony Interactive Entertainment ha inoltre affermato che sulla nuova console si registrano livelli record di "coinvolgimento" da parte degli utenti, i più alti mai rilevati anche rispetto a PS4.

Si parla dunque di grande successo nell'uso di PS5 in termini di utenti attivi mensili e tempo passato online giocando con la console. Pur non entrando nei dettagli con numeri precisi, Ryan ha peraltro fatto notare come la Cina, tra i diversi mercati del mondo, stia dimostrando un grande interesse per PS5, emergendo come un mercato in grande crescita anche sul fronte delle console.

Parallelamente, anche Microsoft ha riferito nelle ore scorse che Xbox Series X e S sono le console Microsoft vendute più rapidamente di sempre, ma come da tradizione senza fornire dati precisi al riguardo. L'ultimo dato di Sony risale ad aprile e riferiva di 7,8 milioni di console vendute.