Xbox Series X e S sono le console Microsoft vendute più rapidamente di sempre

Xbox Series X e Xbox Series S sono le console Microsoft vendute più rapidamente di sempre: lo ha annunciato il CEO dell'azienda, Satya Nadella, durante l'incontro con gli investitori relativo al quarto trimestre fiscale del 2021.

Pur avendo totalizzato al lancio vendite inferiori a PS5 di circa un milione di pezzi, Xbox Series X e S si confermano dunque un grande successo per la casa di redmond, che ha stabilito un record di incassi con la sua divisione gaming.

Nel corso dell'anno fiscale 2021, Xbox ha infatti incassato 15 miliardi di dollari, superando di 3,8 miliardi il precedente record e facendo segnare un +172% per quanto concerne le vendite dell'hardware.

Xbox, gli incassi dei vari anni fiscali a confronto.

Come noto, Microsoft non comunica da tempo il numero di pezzi venduti per quanto concerne le sue console, ma l'analista Daniel Ahmad ha stimato sulla base dei risultati fiscali che Xbox Series X e Xbox Series S hanno venduto insieme circa 6,5 milioni di unità al 30 giugno 2021.

È importante notare che Satya Nadella ha confermato con convinzione il supporto di Microsoft alla divisione Xbox, dicendo che l'azienda punta forte sul gaming dopo le perplessità che avevano caratterizzato gli ultimi anni.