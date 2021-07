Halo Infinite, la tech preview verrà mostrata stasera in streaming

La tech preview di Halo Infinite verrà mostrata stasera alle 23.00, ora italiana, nell'ambito di uno streaming a cui parteciperanno gli sviluppatori del gioco.

L'evento, che sarà possibile seguire in diretta sui canali ufficiali di Halo Infinite su Twitch o YouTube, servirà per illustrare agli utenti cosa attendersi dalla Technical Preview che si svolgerà dal 29 luglio al 1 agosto.

Questa prima beta multiplayer di Halo Infinite permetterà agli utenti selezionati di provare in anteprima l'esperienza online dell'attesa esclusiva Xbox, che come sappiamo sarà disponibile in versione stand alone free-to-play.

La tech preview di Halo Infinite sarà focalizzata sul gameplay con i bot, mettendo a disposizione la modalità Bot Slayer con tre mappe: Bazaar, Recharge e Live Fire.

I bot avranno quattro livelli di abilità: Recruit, Marine, ODST e Spartan. Il livello ODST è stato pensato per dare del filo da torcere anche ai giocatori veterani, figuratevi quindi quello Spartan!

Da notare che l'abilità dei bot sarà regolata dall'intelligenza artificiale, quindi salendo di livello non otterranno potenziamenti alle armi, al danno, alla salute o altro.