Halo Infinte: la beta multiplayer arriva "entro una settimana"

Parlando del suo gioco all'interno del blog ufficiale di Halo Infinte, 343 Industries ha detto che, nonostante non siano stati mandati inviti e non ci sia una data ufficiale, la beta multiplayer arriva "entro una settimana".

Lo studio ha invitato tutti ad iscriversi alla beta a questo indirizzo dove, attraverso il gametag, si potrà diventare un Halo Insider.

La beta tecnica servirà allo studio per affinare il codice di gioco e cominciare a sistemare alcuni bug, perfezionare la stabilità dei server e migliorare il bilanciamento in vista del lancio, anche questo misterioso, di fine anno.

Il multiplayer di Halo Infinite, infatti, sarà molto diverso dal passato: sarà gratuito, cross play (tra le generazioni di Xbox e PC) e con Battle Pass permanenti. Per quanto riguarda la qualità dell'esperienza, 343 Industries ha detto che questa prova tecnica si troverà a metà strada tra un'Alpha e una Beta e servirà per stressare tutti i sistemi di gioco e raccogliere il maggior numero di informazioni possibili.

I giocatori, infatti, potranno sperimentare il nuovo modo di muoversi, combattere e giocare di Halo Infinite e gli sviluppatori vogliono capire come i veterani e i neofiti interagiranno nel nuovo parco giochi da loro creato.

Secondo 343i ci sono già centinaia di migliaia di giocatori che si sono messi in coda per provare il gioco e non vedono l'ora di vedere se riusciranno ad ospitarli tutti e quale sarà il loro giudizio su questo attesissimo gioco.