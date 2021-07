Halo Infinite: 343 Industries spiega cosa attendersi dalla Technical Preview

343 Industries ha pubblicato l'aggiornamento di luglio su Halo Waypoint in cui spiega cosa attendersi dalla Technical Preview di Halo Infinite, in arrivo nei prossimi giorni (ancora non c'è una data precisa).

Intanto è stato ribadito che la prima cosa da fare è registrati al sito Halo Insider per avere la possibilità di essere selezionati. Dopo la registrazione tutto ciò che bisogna fare è attendere l'invito, sempre che arrivi. 343 Industries ha scelto un approccio cauto per le prime fasi di Halo Infinite: vuole riscaldarsi prima della corsa per ridurre ai minimi termini i rischi di problemi.

Lo sviluppatore ha anche spiegato il perché della denominazione "Technical Preview": essenzialmente perché al demo sarà utilizzata per raccogliere dati sulle performance del gioco, con test sul gameplay e i sistemi online.

Sono anche benvenuti i feedback degli utenti, in particolare sul gameplay, sulle mappe, sulle modalità, sulle armi, sull'interfaccia utente e sul menù principale. Naturalmente 343 Industries non potrà seguire tutti i consigli prima del lancio per una mera questione di tempo, ma ne terrà sicuramente conto per i futuri aggiornamenti e cercherà di essere il più trasparente possibile su ciò che verrà implementato e su cosa no.

Come dicevamo, non c'è ancora una data di lancio per la Technical Preview, che quando arriverà sarà focalizzata sul gameplay con i bot. Sarà quindi disponibile la modalità Bot Slayer con tre mappe: Bazaar, Recharge e Live Fire. I bot avranno quattro livelli di abilità: Recruit, Marine, ODST e Spartan. Il livello ODST è stato pensato per dare del filo da torcere anche ai giocatori veterani, figuratevi quindi quello Spartan! Da notare che l'abilità dei bot sarà regolata dall'intelligenza artificiale, quindi salendo di livello non otterranno potenziamenti alle armi, al danno, alla salute o altro.