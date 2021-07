ANNO: Mutationem, l'anteprima di un'avventura cyberpunk piena d'azione

Una ragazza seduta sul cofano di una macchina futuristica, illuminata dai cartelloni pubblicitari di una strada che somiglia a un tempio, non fosse che le uniche preghiere servono a vendere qualcosa invece che a salvare l'anima. Siamo nel cyberpunk puro, ossia in territorio di razzia di un immaginario che i videogiochi hanno provato a fare loro in ogni modo, spesso con malcelata abnegazione religiosa. I modelli low poly e l'aspetto generalmente "povero" dell'immagine, nonostante la sua efficacia stilistica, ci fanno capire subito che non ci troviamo di fronte a una produzione sontuosa come quella di Cyberpunk 2077 , celebrazione e tomba del genere stesso, ma a qualcosa di più intimo, quasi malinconico nella sua continenza. Siamo nella schermata dei titoli di ANNO: Mutationem , gioco d'azione con elementi adventure di ThinkingStars, in sviluppo per PC, PS4 e PS5, che mescola sezioni in 2D e 3D e che non nasconde una certa fascinazione per The Last Night , ma che mira a essere qualcosa di completamente differente, come scoprirete leggendo il resto dell' anteprima .

Gameplay

ANNO: Mutationem, la schermata dei titoli

Protagonista del gioco è Ann, un tipa solitaria e decisamente pericolosa che, aiutata da Ayane, un'amica hacker, dovrà cercare di scoprire i segreti della rete di metropoli in cui è ambientato il gioco, che ovviamente sono in mano alle solite mega corporazioni malvagie. Il gameplay in sé sarà diviso in due sezioni ben distinte: quella 3D, in cui Ann potrà andare in giro per le strade a caccia di informazioni e di rifornimenti; e quella 2D, dove combatterà e affronterà alcune fasi platform. Nella fase 3D Ann potrà interagire con alcuni oggetti, parlare con i personaggi non giocanti ed esplorare un po' l'ambiente, cercando di capire dove andare per proseguire nella sua missione.

Come dicevamo lo stile grafico è essenziale, nonostante non manchino dei dettagli interessanti come i personaggi in 2D che creano un piacevole contrasto con i fondali 3D. Alcuni ambienti, in particolare quelli cittadini, appaiono affollati e particolareggiati, anche se a ben vedere non sembrano essere completamente esplorabili (Ann può accedere solo ad alcune aree) e, soprattutto, non sono osservabili a 360°. Il gamepaly inizierà con una fase introduttiva che servirà a conoscere alcuni dei personaggi principali e a prendere confidenza con il sistema di controllo. Durante quello che possiamo considerare un tutorial, Ann imparerà anche a combattere, mostrando il lato più action dell'intera esperienza.