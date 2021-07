Rocksmith+, impressioni sulla beta

A non molte settimane dall'annuncio durante il più recente Ubisoft Forward, abbiamo avuto modo di provare con mano Rocksmith+ , il ritorno dell'apprezzato videogioco ritmico che trasforma le lezioni per imparare a suonare la chitarra in una sorta di gioco. La closed beta del titolo, pur essendo priva di molti contenuti che saranno presenti nella versione definitiva, ci ha già dato un'idea sostanziale di ciò che possiamo aspettarci da questa nuova edizione, il cui arrivo sul mercato è previsto per questa estate su PC e console. Vediamo, quindi, quali sono le particolarità e le novità introdotte da Rocksmith+.

Il particolare gameplay di Rocksmith

Rocksmith+: un'interfaccia rinnovata

Il fascino e il successo di titoli come Guitar Hero e Rock Band erano legati alla sensazione di poter suonare i propri brani preferiti senza necessariamente imparare a farlo seguendo la notazione reale su uno strumento musicale vero. Il concetto di Rocksmith, invece, è quello di portare il giocatore a suonare quei brani così come sono stati concepiti, imparando note e accordi e utilizzando una vera chitarra, non più una riproduzione in plastica con un paio di tasti tendenti anche a incastrarsi.

Rocksmith+ propone sostanzialmente ciò che abbiamo già imparato a conoscere con i precedenti capitoli. L'interfaccia di gioco è stata svecchiata, ma si vede che la base è sostanzialmente immutata, il che non è un male, dato che comunque risultava funzionale al suo scopo, ovvero mostrare in modo chiaro le note da suonare e il loro posizionamento sulla tastiera. Per l'occasione è stata anche introdotta un'interfaccia alternativa, che permette di vedere note e accordi in maniera più simile a come si farebbe con una normale tablatura di chitarra. Per rendere più facile l'associazione tra le varie note, le corde tornano a essere differenziate per colore, lasciando tuttavia la possibilità di modificarlo dalle impostazioni.

Rocksmith+: poche note da suonare durante le prime partite con un nuovo brano

Ovviamente torna anche l'algoritmo in grado di impostare dinamicamente la difficoltà a seconda della performance del giocatore, così da riuscire a prendere gradualmente confidenza con il brano; una soluzione che ha rappresentato uno degli elementi più interessanti e riusciti di Rocksmith e Rocksmith 2014, e che permette di avere un'esperienza di apprendimento perfettamente adattata alle capacità di chi suona. In un brano, per esempio, il gioco potrebbe aumentare il livello di difficoltà in una porzione in cui si è diventati particolarmente bravi, tenendo invece poche note per un riff in cui troviamo ancora difficoltà. Inoltre, è anche possibile scegliere quale arrangiamento suonare, se la parte della chitarra solista o quella ritmica o, magari, altre variazioni proposte dagli stessi giocatori che, attraverso il Rocksmith Workshop, possono condividere le proprie versioni dei brani disponibili.

L'algoritmo funziona incredibilmente bene, non facendoti mai annoiare o sentire frustato; rimane quasi sempre nella portata di chi suona, a parte alcune volte in cui cerca di spingere il giocatore a superare le sue capacità, il che è assolutamente legittimo e, anzi, aggiunge quel pizzico di pepe in più che invita a provare e riprovare lo stesso brano anche più volte di fila.

Rocksmith+: un esempio del livello di difficoltà massimo, ovvero quello che dovrebbe coincidere con l'originale esecuzione del brano

Alla fine della "partita", viene mostrata la percentuale di note suonate, il livello di maestria raggiunto con quella specifica canzone e la serie di note corrette più lunga. Sulla base del risultato, è poi possibile scegliere di ripetere il brano oppure di fare un po' di pratica. In questo caso, si può scegliere liberamente di eseguirlo nella sua interezza, a una velocità più contenuta, oppure se concentrarci unicamente su un pezzo del brano durante il quale non siamo stati particolarmente brillanti.