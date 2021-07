Chromebook ARM e NVIDIA, DLSS, Valve Steam Deck e Intel Core i9-12900K - Assembla che ti Passa #308

Questa settimana le protagoniste di Assembla che ti Passa sono Valve, Intel e NVIDIA, con quest'ultima che sembrerebbe essere già vicina alla produzione delle prime GPU multi-chip mentre, in parallelo, è al lavoro su una piccola ma importante rivoluzione mobile incentrata sulla combinazione tra processori ARM e architettura grafica Ampere. Nel mentre Valve ha rassicurato sulla potenza di Steam Deck, apportando un'interessante modifica alle specifiche della memoria per non correre rischi di colli di bottiglia. Lato Intel, infine, troviamo nuovi presunti benchmark del Core i9-12900K, il processore di punta della prima serie Intel desktop basata su core ibridi che promette un salto imperioso in termini di potenza single thread.

NVIDIA architettura Hopper Partiamo da NVIDIA che secondo quanto riportato su Twitter dal leaker Greymon55 sarebbe quasi pronta a dare il via alla produzione dei sample del primo chip basato su architettura Hopper. L'indiscrezione riporta semplicemente la sigla NHWTOS ma questo acronimo, a quanto pare, sta per "NVIDIA's Hopper Will Tape Out Soon" e anticipa il passaggio alla fase finale della produzione della prima GPU NVIDIA basata sul design MCM (multi-chip module). La stessa filosofia, in futuro, dovrebbe essere utilizzata con le GPU consumer ma per ora, sempre che i rumor si rivelino veritieri, l'architettura Hopper guarda all'ambito professionale. Non a caso si parla della possibilità di due GPU affiancate per un totale di 288 streaming multiprocessor, un numero superiore 2,6 volte a quello della GPU NVIDIA A100. Abbastanza, in combinazione con un nuovo processo produttivo a 5 nanometri, per offrire una potenza di tre volte superiore a quella delle GPU Ampere. Il tutto condito dai vantaggi di un'architettura a più moduli che, in modo simile a quella usata con le CPU AMD Ryzen, garantisce vantaggi in termini di efficienza e costi di produzione, consentendo di produrre un solo chip da affiancare ad altri per avere soluzioni sempre più potenti. Anche per questo ci aspettiamo che nel prossimo futuro lo stesso approccio venga utilizzato anche per le schede video consumer, ma non è detto che questo accada prima del 2024. Attendiamo infatti l'architettura Lovelace, prevista per inizio 2022 e presumibilmente basata sull'evoluzione della formula utilizzata attualmente, con un aumento dei core dedicati al ray tracing e dei tensor core in funzione di un DLSS ancora in evoluzione e che giocherà senza dubbio un ruolo importante anche nelle strategie future di NVIDIA.

Chromebook ARM con schede video NVIDIA L'altra notizia della settimana che riguarda NVIDIA si deve a un paio di annunci importanti che hanno animato la Game Developers Conference 2021 conclusasi ieri. Il primo riguarda il supporto per ray tracing e DLSS sulla piattaforma MediaTek Kompanio 1200, basata su architettura ARM. La cosa non ci sorprende più di tanto visto che ARM è stata acquisita da NVIDIA e visto che all'interno del chip c'è una NVIDIA GeForce RTX 3060, di suo in grado di far girare egregiamente le demo di Wolfenstein: Youngblood e The Bistro utili per mostrare le capacità del chipset. Ma si tratta comunque di un passo in avanti importante. Il chipset MediaTek Kompanio 1200 è infatti pensato per una nuova ondata di Chromebook dotati di capacità gaming elevate, combinate con un formato ultra-portatile a prezzi ridotti. Anche il secondo annuncio di NVIDIA alla GDC 2021 riguarda il DLSS che ora, grazie ai nuovi driver NVIDIA Studio gode di supporto nativo per i motori Unity e Unreal Engine. Non è chiaro se questa mossa possa portare a un modello di intelligenza artificiale condiviso che garantisca un'implementazione rapida del sofisticato upscaling in tutti i giochi che usano i due diffusissimi motori grafici, ma diamo per scontato che renda più facili le cose agli sviluppatori, ponendo le basi per una diffusione ancora più rapida di una tecnologia che, quando usata al meglio, garantisce un aumento sostanziale delle prestazioni a fronte di una perdita di dettaglio minima o addirittura nulla. Ed è sempre guardando alle prestazioni, questa volta nell'ottica della realtà virtuale, che NVIDIA ha annunciato l'implementazione dell'Eye-Tracked Foveated Rendering nell'Unreal Engine 4.27, oltre a un miglioramento della tecnologia GPU Light Mass che dovrebbe portare a un miglioramento dell'illuminazione precalcolata. Nello specifico l'Eye-Tracked Foveated Rendering si occupa di ridurre il dettaglio periferico delle immagini, concentrando il lavoro della GPU sui punti di messa a fuoco e garantisce un miglioramento prestazionale in realtà virtuale e aumentata senza perdita percepibile nella qualità della grafica.

Valve Steam Deck Dell'ibrido tra console e PC targato Valve abbiamo scritto parecchio, ma il quadro si è evoluto tra dichiarazioni, piccoli cambiamenti e una brutta notizia. Per prima cosa, nel rispondere ai dubbi sulle capacità dell'hardware, gli ingegneri hanno garantito prestazioni ottimizzate per la titanica libreria Steam, inclusi i titoli futuri. Inoltre hanno specificato che la macchina può gestire qualsiasi gioco, sia in formato 16:9 sia in quello 16:10 e quindi con risoluzione 800p, garantendo i 30fps per secondo con i titoli di ultima generazione. Detto questo, per i videogiochi meno impegnativi, resta valido il refresh di 60 Hz dello schermo portatile che permette di giocare a 60 fps eventualmente lavorando sulle impostazioni, tranquillamente scalabili come su un normale PC. Parlando di piccoli, per quanto importanti, cambiamenti, c'è stata una modifica nelle specifiche della macchina. A questo proposito Valve ha modificato la tipologia dei 16 GB di memoria LPDDR5 che troveremo dentro Steam Deck, passando da RAM dual-channel a RAM quad-channel. In questo modo ha aumentato la larghezza di banda, spingendola da 44 a 88 GB/s, in modo da scongiurare qualsivoglia rischio di colli di bottiglia. Ed è senza dubbio una buona notizia, considerando che non comporta aumenti di prezzo. Ma tra modifica e preordini elevati, e qui arriviamo alla notizia meno buona, Valve ha rimandato la disponibilità della sua console che non sarà spedita a partire dal dicembre del 2021, ma durante il primo trimestre del 2022, almeno per quanto riguarda il mercato europeo.