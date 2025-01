ANNO: Mutationem pare aver venduto davvero bene, come svelato dagli svliuppatori

ThinkingStars ha svelato le vendite fatte finora da ANNO: Mutationem, un indie abbastanza sottovalutato, ma che pare essere andato davvero bene. In quasi tre anni, l'avventura action cyberpunk ha venduto 350.000 copie tra tutte le piattaforme, che sono PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Non è chiaro se il dato comprenda anche i sistemi mobile, visto che non ci sono icone relative nell'immagine che ha accompagnato la novità.