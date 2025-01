I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio sono disponibili, ricordiamo quali sono

Come da programma, da oggi i giochi PS4 e PS5 di gennaio di PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a questi due tier del servizio di Sony tramite la sezione dedicata della dashboard delle due console.

Parliamo di un totale di 11 titoli aggiunti, di cui 9 per Extra e 2 classici per il Premium. Tra le nuove aggiunte spicca ovviamente dubbio God of War: Ragnarok, una delle esclusive die PlayStation Studios più apprezzate degli ultimi anni. Non mancano tuttavia anche altri giochi interessanti, come ad esempio Atlas Fallen e Like a Dragon: The Man Who Erased His Name. Insomma, si tratta di una line-up a conti fatti molto interessante.