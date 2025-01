Nintendo ha tagliato i ponti con un network televisivo, a causa di uno scandalo sessuale

Nintendo è famosa anche per come negli anni ha lottato per mantenere la sua immagine di azienda che produce prodotti adatti a tutta la famiglia , nonostante ormai pubblichi giochi con classificazioni miste e abbia ammesso su Nintendo Switch ogni genere di opera, tanto da averla fatta diventare la piattaforma rifugio per i giochi erotici giapponesi, in fuga dalle censure di Sony su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per questo non stupisce che abbia deciso di tagliare i ponti con un network giapponese, a causa di uno scandalo a sfondo sessuale .

Fuji TV nella tempesta

Stiamo parlando dell'emittente televisiva giapponese Fuji TV, che attualmente è coinvolta in uno scandalo sessuale che riguarda Masahiro Nakai, attore, conduttore ed ex leader della boy band SMAP. A quanto è stato riportato dalla stampa, primo tra tutti il settimanale Josei Seven, Nakai avrebbe aggredito sessualmente una donna, per poi pagarla 578.000 dollari in un accordo extragiudiziale.

Una foto di Masahiro Nakai

Stando alle cronache, l'aggressione è avvenuta durante una cena organizzata a dicembre 2024 con presenti dei dipendenti di Fuji TV, tra i quali figurava un dirigente dell'azienda. Nakai si è poi scusato per l'accaduto, ma il danno è ormai fatto. Fuji TV di suo ha assoldato degli avvocati esterni per indagare sull'accaduto, con il montare di sospetti sull'uso di donne per intrattenere le celebrità maschili.

Lo scandalo è diventato così grande che ben cinquanta aziende hanno ritirato le loro pubblicità da Fuji TV, incluse Toyota e Kao Corporation), con Nintendo che si è accodata. Insomma, si parla di un boicottaggio su vasta scala, che rischia di danneggiare pesantemente Fuji TV.