La classifica Steam di questa settimana conferma che Path of Exile 2 è inarrestabile

È martedì mattina e come di consuetudine ormai SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam durante il corso dell'ultima settimana. Viene riconfermato il grandissimo successo di Path of Exile 2 , che questa settimana si è piazzato al primo posto.

Dynasty Warriors: Origins debutta nella top 10 di Steam

A parte questo la top 10 di Steam include nomi ricorrenti come quelli di Helldivers 2 e NBA 2K25 e grandi classici su PC come Rust, Dead by Daylight e Final Fantasy 14. L'unico gioco di recente uscita presente in classifica è Dynasty Warriors: Origins al nono posto, a riprova degli ottimi numeri di affluenza registrati dal musou di Koei Tecmo nei primi giorni dal lancio.

Un affollato campo di battaglia in Dynasty Warriors: Origins

Vediamo di seguito la classifica Steam del 14 - 21 gennaio, che ricordiamo viene stilata in base ai ricavi in dollari e non per numero di unità vendute:

Path of Exile 2 EA Sports FC 25 Call of Duty Rust Helldivers 2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Dead by Daylight NBA 2K25 Dynasty Warriors: Origins Final Fantasy XIV Online

Rimanendo in casa Valve, ieri Steam ha dato inizio al festival degli strategici in tempo reale, con tantissimi sconti e offerte davvero interessanti.