Dei classici giochi sportivi stanno per tornare nella Accolade Sports Collection, che ha una data d'uscita

QUByte Interactive ha annunciato la data d'uscita della Accolade Sports Collection, una raccolta che comprende alcuni dei giochi sportivi classici pubblicati dalla storica etichetta Accolade. Sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2025 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a 19,99 euro. Attualmente è in offerta prenotazione sul sito ufficiale di QUByte per 16 euro.

I giochi inclusi nella raccolta sono: Summer Challenge, Winter Challenge, HardBall!, HardBall II, e Hoops Shut Up and Jam!